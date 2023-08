Primer debate republicano, ¿cuándo y quiénes estarán presentes?

Washington, DC.- De cara al primer debate republicano de las elecciones primarias de 2024, que definirá al candidato presidencial de Estados Unidos, al menos ocho políticos se enfrentarán el miércoles 23 de agosto, no obstante es importante aclarar algunos detalles de este relevante proceso político.

Inicialmente, hay que saber que el primer debate republicano se llevará a cabo en el Foro Fiserv, en el centro de Milwaukee, Wisconsin a las 9 pm ET (0100 GMT del jueves), y será transmitido por Fox News y Livestream on Rumble.

Políticamente, Wisconsin es uno de los estados más competitivos de la nación. Por ende, las dos bancadas políticas de Estados Unidos: demócratas y republicanos, lucharán para quedarse con las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024.

Los principales candidatos republicanos presentes en el debate son ocho, con la excepción del sólido expresidente Donald Trump que no estará presente en el primer debate.

From the first Presidential Primary Debate to the Convention to our RNC Community Centers, the @GOP is dedicated to Wisconsin! pic.twitter.com/QIydGqFYQC

— GOP (@GOP) August 22, 2023