Trump enfrenta cargos federales en medio de su carrera presidencial

Washington, DC.- El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano para el 2024, Donald Trump, enfrenta un desafío legal por cargos federales en el famoso caso de supuesta retención ilegal de documentos clasificados.

Esta acusación por cargos federales a un expresidente del país no tiene precedentes históricos, que coincide con un momento «favorable» para Trump, que se deslinda como favorito para la nominación republicana por la presidencia de Estados Unidos en 2024.

Específicamente, Donald Trump está enfrentando siete cargos criminales inherentes al trato irregular de material confidencial de su administración, que extrajo cuando se fue de The White House en enero de 2021.

Se sabe que la jueza federal de distrito, Aileen Cannon fue asignada inicialmente para llevar el caso. Sin embargo, no está claro si presidirá el juicio. Además, Trump comparecerá ante el tribunal, el martes 13 de junio, un día antes de cumplir sus 77 años de edad.

Americans need to understand the separation of power.

– Judge Aileen Cannon, a Trump appointee, will oversee the case.

– Trump was indicted in a Red State.

– In that Red State, a Grand Jury was impaneled.

– At least 12 of 15 jurors had to vote to hand down an indictment.

-… pic.twitter.com/8vCULUAxrv

— Brian Krassenstein (@krassenstein) June 9, 2023