Tres trágicos tiroteos masivos durante el feriado del 4 de Julio

Washington, DC.- Ola de tiroteos masivos trágicos en los tres estados de Estados Unidos, Baltimore, Filadelfia y Fort Worth, dejó diez muertos y 38 personas heridas durante el feriado del 4 de Julio, por el Día de la Independencia, lo que provocó la respuesta del presidente Biden.

Desde la cuenta de Twitter del presidente de Biden, se publicó, «Esta semana, nuestra nación ha sufrido nuevamente una ola de tiroteos trágicos, justo cuando marcamos un año desde la tragedia en Highland Park, Illinois».

Asimismo el tweet prosiguió, «Jill y yo lloramos por las personas perdidas, y mientras nuestra nación celebra el Día de la Independencia, rezamos por el día en que seremos libres de la violencia armada».

Un primer tiroteo masivo se materializó en Fort Worth, donde tres personas fallecieron y ocho resultaron heridas. Esto pasó luego de un festival local para conmemorar el feriado del 4 de Julio, según la policía local.

This week, our nation has again endured a wave of tragic shootings — just as we mark one year since the tragedy in Highland Park, Illinois.

Jill and I grieve for those lost, and as our nation celebrates Independence Day, we pray for the day when we’ll be free from gun violence.

— President Biden (@POTUS) July 4, 2023