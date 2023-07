2 muertos y una decena de niños heridos por balacera masiva

Baltimore, MD.- Una mortal balacera masiva dejó 2 muertos y 28 heridos, de los cuales casi la mitad son niños, en un barrio de Baltimore, Maryland al tiempo que los investigadores instan al público a colaborar con el fin de dar con los sospechosos.

Por el momento las autoridades no han ofrecido conclusiones sobre las razones de esta violencia armada. La misma tuvo lugar entre un par de estructuras de casas adosadas de dos pisos en la comunidad de Brooklyn Homes al sur de la ciudad, el domingo a las 12:35 am.

De acuerdo con Richard Worley, comisionado interino del Baltimore Police Department, las dos víctimas mortales de la balacera masiva, corresponden a una mujer de 18 años y un hombre de 20 años.

Asimismo, al menos otros nueve heridos permanecen hospitalizados, y algunos están en estado crítico. Sin embargo, el comisionado Worley confirmó que están tratando de confirmar las edades de las víctimas.

Please see my joint statement with the @BaltimorePolice and @BaltimoreMONSE regarding this morning’s mass shooting at Brooklyn Homes in South Baltimore. This investigation is ongoing, and we will not rest until the people responsible are held accountable. pic.twitter.com/QXT61YKkvp

— Brandon M. Scott (@MayorBMScott) July 2, 2023