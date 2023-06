10 mejores ciudades para celebrar el Día de la Independencia 2023

Washington, DC.- En el marco de la celebración del festivo más importante de Estados Unidos, el 4 de julio o Día de la Independencia 2023, es importante saber cuáles son las mejores ciudades para celebrar este feriado.

Como cada año millones de estadounidenses se reúnen para admirar la celebración del 4 de julio en familia y amistades.

Ver más: Opción fin de semana: Una fiesta patriótica y familiar

En este sentido, las preparaciones de desfiles y comidas al aire libre son comunes para participar de algún modo en la celebración del Día de Independencia de Estados Unidos, que coincide con la entrada del verano.

Así pues, la National Retail Federation (NRF) proyecta que en la celebración del Día de Independencia, el país puede gastar unos $9.5 millones solo en el rubro de alimentos.

The #INFORMConsumersAct takes effect today for online marketplaces. The @FTC is ready to start enforcement. https://t.co/thI565JBg4 #ORC #RetailCrime

— National Retail Federation (@NRFnews) June 27, 2023