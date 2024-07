Estados Unidos creció el 0,7% en el segundo trimestre

Washington.- Estados Unidos creció el 0,7 % durante el segundo trimestre de este año, según informó la Oficina de Análisis Económico (BEA).

En este sentido, indicó que aumentó tres décimas más que en el primer trimestre. Sin embargo, el aumento del gasto de los consumidores, en un contexto de inflación decreciente y solidez del mercado laboral.

Es de mencionar, que la cifra estimada es la primera de las tres que publica el organismo, por lo que no es la definitiva. Además, precisa que el ritmo anual de crecimiento fue del 2,8 %, un dato muy superior al del primer trimestre, el 1,4 %.

