Inside Out 2 la película más taquillera de todos los tiempos

Los Ángeles.- La película “Inside Out 2”, de Pixar, es el filme de animación más taquillero de todos los tiempos, según informó Disney.

Y es que la película superó a “Frozen II”, que hasta entonces lideraba la lista de las más taquilleras en el mundo del cine.

Everyone from Arendelle and Walt Disney Animation Studios is sending warm hugs to all of @Pixar on their incredible achievement as Inside Out 2 becomes animation’s biggest movie ever. https://t.co/LuOIDRz6Gm pic.twitter.com/XpFjr7hPjk

— Disney Animation (@DisneyAnimation) July 24, 2024