Alertan que desempleo en EE.UU. aumentó más del 4% en junio

Washington.- El Departamento de Trabajo de Estados Unidos indicó que durante el mes de junio aumentó el 4,1% la tasa de desempleo en el país.

A través de su informe publicado mensualmente detalló que la creación de puestos de trabajo se desaceleró respecto del mes anterior. Aunque estuvo por encima de las expectativas del mercado.

The economy added 206,000 jobs in June, led by gains in government as well as in health care, social assistance and construction. Check out the highlights from the latest @BLS_gov #JobsReport: https://t.co/YhLEuaacSN pic.twitter.com/MMsAflJFeB

