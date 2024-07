Falla tecnológica afecta a millones de usuarios

Washington.- Una falla tecnológica en los servicios de computación en la nube de Microsoft y la empresa de cyberseguridad CrowdStrike, afectó a millones de usuarios este viernes 19 de julio.

El problema afectó a las principales aerolíneas, medios de comunicación, empresas como Amazon y Visa. Además, perjudicó a diversas fuerzas policiales de todo el mundo.

Tras la situación los vuelos de aerolíneas en todo el mundo fueron suspendidos en varios países. Mientras que empresas, emisoras y noticieros de varios países quedaron fuera de línea después de la interrupción en sus sistemas tecnológicos.

Ver más: Colapso en aerolíneas de Charlotte tras falla informática mundial

Se conoció que entre las aerolíneas afectadas estaban American Airlines, Delta Airlines y United Airlines lo que originó fuerte retraso en los aeropuestos a nivel mundial. Mientras, que los canales de Telemundo y NBC News, presentaron problemas.

Los noticieros de la 5 a.m. de Telemundo presentaron fallas para su transmisión en vivo. Sky News, la emisora británica asociada a NBC News, no pudieron transmitir noticias en vivo.

De la misma manera, se conoció que los usuarios en redes sociales informaron haber visto una pantalla azul al intentar iniciar sus computadoras. El fallo parece haber causado estragos en las cajas de autoservicio de los supermercados y en innumerables sitios web.

How to fix your computer if you are affected by the crowdstrike crash pic.twitter.com/a9fEOzthad

— timshady (@timshadyeth) July 19, 2024