Capturan al cofundador del Cártel de Sinaloa y al hijo de «el Chapo» Gúzman

Washington.- El Departamento de Seguridad de Estados Unidos, informó sobre la captura del líder cofundador del Cártel de Sinaloa y a uno de los hijos de Joaquín “el Chapo” Guzmán.

A través de un comunicado indicaron que durante un procedimiento que se realizó en Texas, lograron detener a Ismael “el Mayo” Zambada, líder y cofundador del Cártel de Sinaloa. Al mismo tiempo, capturaron a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín “el Chapo” Guzmán.

Attorney General Merrick B. Garland Statement on Arrests of Alleged Leaders of the Sinaloa Cartel Ismael Zambada Garcia (El Mayo) and Joaquin Guzman Lopez 🔗: https://t.co/LumvDMKx2F pic.twitter.com/Wcm20MLrhC — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) July 26, 2024

“El Departamento de Justicia ha detenido a otros dos presuntos líderes del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotráfico más violentas y poderosas del mundo. Ismael Zambada García, o El Mayo, cofundador del Cártel, y Joaquín Guzmán López, hijo de su otro cofundador, fueron arrestados hoy en El Paso, Texas”, destaca.

“The Justice Department will not rest until every single cartel leader, member, and associate responsible for poisoning our communities is held accountable." – Attorney General Merrick B. Garland pic.twitter.com/UktaLks6yX — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) July 26, 2024

Enfrentan múltiples cargos en Estados Unidos

De la misma manera, en el escrito precisaron que ambos detenidos “enfrentan múltiples cargos en Estados Unidos por liderar las operaciones criminales del Cártel, incluidas sus letales redes de fabricación y tráfico de fentanilo”.

Por otro lado, el organismo de seguridad señala que “el fentanilo es la amenaza de drogas más letal que nuestro país haya enfrentado jamás, y el Departamento de Justicia no descansará hasta que cada líder, miembro y asociado del cártel responsable de envenenar a nuestras comunidades rinda cuentas”.

My statement on the arrest of alleged leaders of the Sinaloa Cartel ⤵️ pic.twitter.com/2Rb3PlYWDX — Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) July 26, 2024

Asimismo, destaca la detención de otros líderes y asociados del Cártel de Sinaloa, como: El Chapo; otro de los hijos del Chapo y supuesto líder del Cártel, Ovidio Guzmán López; y el supuesto sicario principal del Cártel, Néstor Isidro Pérez Salas o “El Nini”.

Es de mencionar, que en febrero, un fiscal de Nueva York imputó por quinta vez a Zambada por los delitos de fabricación y distribución de fentanilo en Estados Unidos.

