Tiroteo en Arkansas dejó dos muertos y varios heridos

Arkansas.- Dos personas murieron y varias resultaron heridas, tras un tiroteo registrado al sur del estado de Arkansas.

Funcionarios policiales indicaron que el suceso se registró en horas de la tarde del viernes 21 de junio en una tienda de comestibles de una gasolinera.

La Policía Estatal de Arkansas explicó que en sus redes sociales que el tiroteo se registró en la tienda Mad Butcher, en Fordyce, una ciudad del condado Dallas.

ASP has named the suspected shooter in today’s Fordyce grocery store shooting as Travis Eugene Posey, 44, of New Edinburg. https://t.co/kUZBQJCFp7 pic.twitter.com/EPf0rTciNI

Señaló que durante el enfrentamiento el presunto agresor resultó gravemente herido. Tras recibir un disparo de agentes del orden.

En este sentido, contabilizaron que nueve personas recibieron disparos. Siete de las víctimas del tiroteo eran civiles.

ASP's Criminal Investigation Division is investigating a shooting that occurred on June 21, 2024, at approximately 11:38 a.m. at a Fordyce grocery store.

Fourteen people were injured from gunfire, including 11 civilians – 3 of whom were fatally wounded. https://t.co/YfAwqwT6lU pic.twitter.com/dC3KKTRfL3

