Tiroteo en iglesia de Kentucky deja tres muertos

Kentucky.- Tres personas murieron y tres resultaron heridas la mañana del domingo 13 de julio en un tiroteo registrado en una iglesia ubicada en la ciudad Lexington en Kentucky.

Autoridades policiales indicaron que el suceso inició en la avenida Terminal Drive, a pocos metros del aeropuerto de Blue Grass, en Lexington, donde el sospechoso disparó contra un agente policial y huyó de la escena.

Destacaron que el atacante intentó esconderse en la Iglesia Bautista Richmond Road, en donde las autoridades policiales lo interceptaron. Durante el enfrentamiento, dos mujeres fueron asesinadas.

Asimismo, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, indicó que durante el suceso los agentes policiales mataron al autor intelectual del tiroteo.

“Me duele mucho compartir que el tiroteo en la Iglesia Bautista Richmond Road de Lexington se cobró la vida de dos personas. Otros heridos, incluido un agente de la Policía Estatal de Kentucky de la primera parada, están siendo atendidos en un hospital cercano. El tirador también ha muerto”. Indicó Beshear.

De la misma manera, manifestó su dolor con las personas que fallecieron en este lamentable suceso. “Este tipo de violencia no tiene cabida en nuestra Commonwealth ni en nuestro país. Por favor, únanse a Britainy y a mí para orar por las familias de los fallecidos, cada uno un hijo de Dios que se fue demasiado pronto”.

