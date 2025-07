Los Knights ganan otra serie con un triunfo

Charlotte, NC.- Los Charlotte Knights ganaron su tercera serie consecutiva al comenzar la segunda mitad de la temporada con una victoria de 4-2 el domingo por la tarde sobre los Memphis Redbirds. El marcador final iguala el total de la serie, con los Knights ganando cuatro de seis partidos contra los Redbirds esta semana. Una demora de 1:45 minutos por lluvia retrasó el inicio, pero Charlotte mantuvo la compostura y consiguió otra victoria como visitante.

Enjoy the All-Star break everyone! ⭐ #KNIGHTSWIN pic.twitter.com/5UpeWctQW9

Vinny Capra abrió el marcador para los Knights con un jonrón pegado al poste de foul del jardín izquierdo que abrió la parte alta de la tercera entrada. Charlotte añadió dos carreras más en la entrada. Korey Lee conectó un roletazo para un out forzado que impulsó a Dru Baker a home , y Jason Matthews anotó gracias a un error en tiro de Memphis.

Andre Lipcius conectó su tercer jonrón de la serie y el decimocuarto de la temporada con un jonrón solitario en la sexta entrada. Los Knights lideran las Ligas Menores de Béisbol con 137 jonrones este año; 13 más que el segundo lugar (Greensboro de la Liga del Atlántico Sur).

Andre Lipcius shows us the proper Home Run trot on a getaway day! 💨 pic.twitter.com/EovJEdHvQd

— Charlotte Knights (@KnightsBaseball) July 13, 2025