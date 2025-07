El Chelsea gana la primera copa del Mundial de Clubes

New Jersey.- El Chelsea se convirtió en el primer equipo de fútbol en ganar el Mundial de Clubes realizado en Estados Unidos, tras golear al Paris Saint-Germain (PSG) 3-0.

La final que se realizó en el estadio MetLife, en East Rutherford en New Jersey, contó con al menos 81.118 espectadores. Así como también, con la presencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y la primera dama, Melania Trump.

Medios de comunicación deportivos indicaron que el equipo proveniente de Londres ganó tras la actuación del mediocampista británico Cole Palmer, quien fue el autor de un doblete en los minutos 22 y 30.

De la misma manera, el delantero brasileño João Pedro (43) fue otra estrella del juego tras meter el tercer gol y liquidar así al PSG.

