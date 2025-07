Trump amenazó a Rusia con más aranceles sino llega a un acuerdo con Ucrania

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump amenazó el lunes 14 de julio a su homólogo ruso, Vladimir Putin con más aranceles sino detiene la guerra con Ucrania.

Estas declaraciones las ofreció desde el Despacho Oval en la Casa Blanca, en donde sostuvo un encuentro con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la que indicó que «estamos muy, muy descontentos con Rusia.”

“Vamos a aplicar aranceles muy severos si no llegamos a un acuerdo en 50 días», advirtió el primer mandatario.

. @POTUS : "We are very, very unhappy with [Russia], and we're going to be doing very severe tariffs if we don't have a deal in 50 days." pic.twitter.com/hQSTIng1zj

De la misma manera, destacó que durante el encuentro indicó que llegó a un acuerdo con Europa de que ellos pagarán las armas que se enviarán a Ucrania.

«Fabricamos el mejor equipo, los mejores misiles, los países europeos lo saben. Hoy llegamos a un acuerdo: les enviaremos armas y ellos pagarán por ellas. Estados Unidos no recibirá ningún pago”, acotó Trump.

. @POTUS : "We make the best equipment, the best missiles… the European nations know that… We've made a deal today where we're going to be sending them weapons and they're going to be paying for them. The United States will NOT be having any payment made." pic.twitter.com/TG2URSC3Ya

«Para que lo sepan, Europa está pagando por todo. Nosotros ya no pagamos. Nos separa un océano. Fabricamos lo mejor, pero no podemos seguir haciendo esto, y Biden debería haberlo hecho hace años», afirmó Trump.

Asimismo, el primer mandatario estadounidense, precisó que “se comprarán miles de millones de dólares en equipo militar a Estados Unidos para la OTAN. Se distribuirán rápidamente en el campo de batalla”.

Por último, Trump señaló que tras la reunión con el secretario general de la OTAN, cree “que esta es una oportunidad para lograr la paz”.

“Europa tiene un gran entusiasmo por esta guerra… realmente creen que es algo muy, muy importante, o no lo estarían haciendo”, culminó Trump.

.@POTUS discusses how his deal with NATO is a step toward achieving peace in Ukraine:

"I think this is a chance at getting peace… Europe has a lot of spirit for this war… they really think it's a very, very important thing to do or they wouldn't be doing it." pic.twitter.com/lHORI5Z5X1

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 14, 2025