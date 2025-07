Publican guía para establecer el inglés como idioma oficial de EE.UU.

Washington.- El Departamento de Justicia publicó una guía para garantizar el cumplimiento de la Orden Ejecutiva n.° 14224 del presidente Trump, que establece el inglés como idioma oficial de los Estados Unidos de América.

En un comunicado indicó que buscan liderar un esfuerzo coordinado entre las agencias federales para minimizar los servicios multilingües no esenciales, redirigir recursos hacia la educación y la asimilación del inglés.

De la misma manera, destacaron que buscan garantizar el cumplimiento legal de la Orden Ejecutiva mediante medidas específicas cuando sea necesario.

Por otro lado, acotaron que “si bien se deja espacio para la diversidad lingüística existente en los ámbitos privado y comunitario. Esta guía ayudará a agilizar los procesos federales, reducir las cargas administrativas y aumentar la eficiencia operativa en todas las agencias al eliminar los extensos servicios de traducción y priorizar el multilingüismo sobre el dominio del inglés”.

Justice Department Releases Guidance on Implementing President Trump’s Executive Order Designating English as the Official Language of the United States

🔗: https://t.co/VaZmkBx3pH pic.twitter.com/MTqvkhvvA9

— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) July 14, 2025