Prominente abogado de South Carolina con cargos de fraude

Columbia, SC.- El misterioso caso del prominente abogado Murdaugh, empieza a descubrirse, cuando se supo que, el disparo que recibió Alex Murdaugh el 4 de septiembre, lo había encargado él mismo a un sicario para que su único hijo cobrara $10 millones del seguro.

Murdaugh, de 53 años, es el descendiente de una familia legal bien conectada de Carolina del Sur. Descendiente de abuelo y padre que fueron los principales fiscales de una región de cinco condados del estado

Este caso salió a la luz después de que sobreviviera a un disparo en la cabeza y fuera ingresado en el hospital con “heridas superficiales”, reveló la policía.

Inicialmente, el abogado le pidió a su excliente Curtis Edward Smith, de 61 años, que lo matara. Esto, con el objetivo de que su único hijo vivo pudiera cobrar la póliza del seguro de vida por valor de US$10 millones.

Por su parte, Smith admitió su participación y se enfrenta ahora a una serie de cargos criminales, que incluyen conspiración para cometer fraude de seguros, asalto y agresión, suicidio asistido y posesión de drogas.

Originalmente, los abogados del Murdaugh habían afirmado que estaba cambiando una llanta cuando un asaltante no identificado le disparó. Sin embargo, el abogado de la familia admitió, el miércoles, que Alex Murdaugh ideó el plan con la creencia errónea de que su hijo mayor, Buster, no podría cobrar el dinero del seguro.

