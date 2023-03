Senador republicano Mitch McConnell fue hospitalizado

Washington, DC.- El senador y líder republicano del Senado, Mitch McConnell fue hospitalizado luego de sufrir una caída en un hotel de la capital de Estados Unidos, el miércoles por la noche, de acuerdo con Doug Andres, portavoz del senador.

Se conoce que el senador de Kentucky, de 81 años de edad, asistía a una cena privada cuando tropezó. Inmediatamente, fue trasladado e ingresado al hospital para recibir tratamiento.

Ver más: Ausencia de la senadora por culebrilla empareja el Senado

Por su parte, la oficina de McConnell se abstuvo de ofrecer detalles adicionales sobre la condición del senador republicano accidentado. Tampoco se ofrecieron detalles sobre su estado de salud o el tiempo que estará ausente del Senado.

Las caídas y tropezones del senador Mitch McConnell no son nada nuevos. En 2019 el líder del Partido Republicano se cayó en su casa en Kentucky. En esta oportunidad se diagnosticó una fractura de hombro.

BREAKING: The 81-year-old Kentucky Senator, Mitch McConnell has been hospitalized after tripping and falling at a dinner at the Waldorf Astoria. Currently his condition is unknown.

I just want to address this… I see a lot of people attacking him, almost cheering his injury… https://t.co/1pO4t8tWAz

— Brian Krassenstein (@krassenstein) March 9, 2023