Senado vota para avanzar con el proyecto de ley de infraestructura bipartidista

Washington, DC.- El Senado votó para avanzar en un proyecto de ley de infraestructura bipartidista después de semanas de negociaciones, el miércoles. Así, despejando un obstáculo de procedimiento clave en un proyecto de ley que incluye $ 550 mil millones en nuevos gastos para proyectos de infraestructura en todo el país.

Asimismo, la votación para promover la legislación fue de 67 a 32, y 17 republicanos se unieron a los demócratas para votar a favor. Por su parte, se requirieron sesenta votos para hacer avanzar el proyecto de ley.

Hasta esta semana, las negociaciones sobre la propuesta parecían al borde del colapso. Sin embargo, los republicanos del Senado anunciaron que habían llegado a un acuerdo con la Casa Blanca y los demócratas del Senado, para avanzar en el proyecto de ley.

Por su parte, la propuesta incluye algunas de las principales prioridades nacionales del presidente Biden. Además, proporciona miles de millones de dólares en fondos para puentes, carreteras, internet de banda ancha, agua potable, transporte público y más durante los próximos cinco años.

I believe when we spend American taxpayer dollars, it should support American workers and businesses. pic.twitter.com/yZKlqkXp3B

— President Biden (@POTUS) July 29, 2021