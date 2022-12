Razones del incremento de los precios de los boletos aéreos

Ginebra, Suiza.- Los precios de los boletos aéreos suben al tiempo de que la industria da pasos tímidos hacía el cumplimiento de su objetivo de reducir las emisiones a cero neto para 2050, de acuerdo con el jefe de una asociación comercial global.

En este sentido Willie Walsh, director general de la International Air Transport Association (IATA), solicitó una acción más inmediata en Europa. Con el propósito de impulsar la reducida producción de combustible de aviación sostenible (SAF) mucho más ecológico.

Como consecuencia, los precios de los vuelos se dispararon este 2022, sobre todo, en aquellas flotas que dependen del combustible convencional a base de fósiles. En este sentido, Walsh, precisó, «No se puede esperar que una industria que obtiene una ganancia promedio de $1 por cliente absorba los aumentos que hemos visto».

Además agregó, «En el futuro, a medida que veamos aumentos en los costos del carbono… Tiene que haber un impacto en los precios de los boletos a medida que la industria hace la transición a cero neto. Las aerolíneas no pueden absorber el aumento de los costos».

