Protestas por nuevo fracaso del plan migratorio de demócratas en EEUU

Los Ángeles, LA.- Voces de protestas y descontento de defensores de los inmigrantes se escucharon, este jueves, alrededor del país tras el segundo rechazo del “árbitro” del Senado al plan migratorio de los demócratas.

Estas protestas de rechazo, son una respuesta a lo que está pasando en el Senado estadounidense. Por esto, ciudades como Los Ángeles, San Francisco y Washington se expresaron por el plan de reforma migratoria.

A su vez, estos focos de protestas se agolparon para expresar su frustración y exigir a los líderes demócratas y a la administración Biden que cumplan sus promesas de campaña.

Por ejemplo, el director de la organización El Rescate de los Ángeles, Salvador Sanabria, expresó, “Estamos en un desconcierto total sobre lo que está pasando en Washington”.

How the Senate Parliamentarian Can Get to ‘Yes’ on Immigration by Charles Kamasaki https://t.co/zOkKLS5ZFB

— CHIRLA (@CHIRLA) September 30, 2021