Primer hispano se suma a las elecciones presidenciales de Estados Unidos

Miami, FL.- El alcalde de Miami, Francis Suárez es el primer hispano en sumarse como candidato a las elecciones presidenciales de 2024 de Estados Unidos, al inscribirse el miércoles 14 de junio oficialmente como candidato a las primarias republicanas.

Suárez nacido en Miami, pero de origen cubano por el momento no ha hecho declaraciones al respecto. Sin embargo, desde hace un tiempo el alcalde hispano mostraba sus intenciones de participar en la aguerrida carrera de las primarias de su partido.

De esta manera, el alcalde Suárez fue confirmado ante la Federal Election Commission (FEC) como candidato. Con esto, se confirma el rumor que tomó fuerza la semana pasada en una entrevista con Telemundo 51, donde dijo que estaba «considerando seriamente» ser candidato presidencial.

Por el momento, Suárez ya cuenta con 13 contendientes, donde resaltan otros dos residentes de Florida: el expresidente Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Ambos candidatos que lideran las encuestas de primer y segundo lugar respectivamente.

My Dad taught me that you get to choose your battles, and I am choosing the biggest one of my life.

I'm running for President.

Join me at https://t.co/Wf7fVZACkl and for just $1, help secure me a spot on the debate stage ➡️ https://t.co/MgO1RIl3jp#FXS24 pic.twitter.com/ZhKa0bQYll

— Mayor Francis Suarez (@FrancisSuarez) June 15, 2023