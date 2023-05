Senador de Carolina del Sur se postula para presidente de EE. UU.

Washington, DC.- Tim Scott, único afroamericano del Senado republicano por Carolina del Sur se sumó a la carrera presidencial de 2024, de acuerdo con un documento donde se presenta la candidatura ante el regulador electoral de Estados Unidos.

El origen humilde del senador Scott ha sido su bandera para argumentar que Estados Unidos sigue siendo el «sueño americano» y un «país de oportunidades». Al mismo tiempo, Scott funciona como miembro de rango del U.S. Senate Banking Committee GOP.

No obstante, el senador Scott cuenta con una disposición alegre que lo hace resaltar de los otros candidatos ya proclamados. Entre estos están el expresidente Donald Trump y el actual gobernador de Florida, Ron DeSantis.

El afroamericano Scott ha marcado un precedente, sobre todo, porque Estados Unidos es un país profunda e históricamente marcado por asuntos raciales.

As hardworking Americans continue to grapple with higher costs, it's clear we need to cut spending, balance the budget, and rein in our debt.

President Biden has shown us we need new leadership for that to happen.

— Tim Scott (@SenatorTimScott) May 19, 2023