Nueva ley para las empresas de Nueva York

Nueva York, NY.- Las empresas de Nueva York tendrán que incluir en sus ofertas de empleo un rango salarial, a partir de noviembre, como parte de una iniciativa de las autoridades locales por mejorar la transparencia y disminuir las desigualdades.

Esta iniciativa ya es aplicada en varios estados del país que aplican estas reglas de transparencia salarial. Pese a esto, Nueva York será la primera de las grandes ciudades en exigir esta información a las empresas.

En este sentido, Eric Adams, alcalde de Nueva York firmó la nueva norma, que solo es la materialización de una iniciativa de la administración pasada. Pero, había sido retrasada por parte de grupos empresariales.

Por ahora, la legislación no comenzará a aplicarse hasta noviembre, en lugar de activarse este mes de mayo como se había previsto. Por otro lado, no se multará a los negocios por su primera violación. Así que solo los empleados de una empresa tiene la potestad de demandar ante los tribunales por incumplimiento.

HAPPENING NOW: Join us at City Hall for a bill signing. https://t.co/7SzDZN3j8t

— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) May 12, 2022