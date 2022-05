Inician campaña a favor de la hispana Melissa Lucio

Nueva York, NY.- Una campaña de activistas y familiares de Melissa Lucio, hizo un llamamiento a los contribuyentes de la región para que apoyen el retiro de los cargos con acusada y sea liberada de prisión.

En este sentido, los organizadores de la campaña «Free Melissa Lucio» se mantienen firmes en que la hispana es inocente de la muerte de su hija de dos años. Pese a que fue acusada en 2007 y condenada a muerte por este hecho.

Así pues, con un cartel superpuesto al rostro de Lucio, resalta «Dejen de malgastar nuestros impuestos«. Este cartel aparece en el condado de Cameron, el mismo donde falleció la hija de Melissa Lucio.

Pese a que la hispana tenía fecha de ejecución, solo dos días antes, es decir, este 25 abril una corte de apelaciones de Texas anunció la suspensión de la pena. Al mismo tiempo, pidió que una instancia judicial inferior revisara el caso.

Today, we celebrate Melissa Lucio, who has wrongfully been away from her children for over a decade. Her son John Lucio will visit Melissa today, as she remains in custody for a crime that never occurred.#FreeMelissaLucioNow pic.twitter.com/BtP7aG11DF

— Free Melissa Lucio (@freemellucio) May 8, 2022