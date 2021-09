Negocios latinos recibirán ayuda de PepsiCo por 50 millones

Nueva York, NY.- Pepsico, podrá ayudar a comerciantes latinos dueños de restaurantes, bodegas y carnicerías en EE. UU., en su mayoría afectados por la pandemia de covid-19, se beneficiarán de una inversión de 50 millones de dólares.

Este beneficio, será por los próximos cinco años bajo la iniciativa Juntos Crecemos, de la multinacional de refrescos y productos de alimentación PepsiCo.

Ver más: Nueva York recupera $7,5 millones en salarios robados

Juntos Crecemos es parte de la Iniciativa Hispana de Camino hacia la Igualdad Racial de la empresa. Está integrada por un conjunto de compromisos de fondos de 172 millones de dólares, lanzada en octubre del año pasado.

Asimismo, Esperanza Teasdale, vicepresidenta y directora general de la Unidad de Negocios Hispanos de PepsiCo Bebidas Norteamérica, expresó, “Esos 172 millones son un esfuerzo más amplio e incluye fondos para otros negocios y para la comunidad, también en un periodo de cinco años”.

Hispanic small businesses are vital to our communities. We’re proud to be supporting them with our new PepsiCo Juntos Crecemos platform. Take a look: https://t.co/4vR924uQCn pic.twitter.com/gFmojvjOoO

— PepsiCo (@PepsiCo) August 31, 2021