Solicitudes de Subsidio por Desempleo suben a 353mil

Washington, DC.- La cifra semanal de solicitudes del subsidio por desempleo subió a 353.000 la semana pasada. En comparación, con 349.000 de la semana anterior, así lo informó, este jueves, la U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS).

Asimismo, el promedio de solicitudes (de cuatro semanas), una medida que compensa los altibajos semanales, se ubicó en 366.500, comparado con los 377.750 hasta la semana anterior.

Según BLS, en la semana que concluyó el 14 de agosto, había 2,86 millones de personas que recibían esta prestación social. Sin embargo, hubo un ligero descenso respecto a la semana previa.

De la misma manera, las solicitudes semanales del subsidio por desempleo subieron a la cifra sin precedentes de 6,8 millones a fin de marzo del año pasado.

Unemployment Insurance Weekly Claims

Initial claims were 353,000 for the week ending 8/21 (+4,000).

Insured unemployment was 2,862,000 for the week ending 8/14 (-3,000).https://t.co/ys7Eg5LKAW

— US Labor Department (@USDOL) August 26, 2021