Muere la presentadora de noticias de Atlanta Jovita Moore

Atlanta, GE.- La presentadora de noticias de Atlanta, Jovita Moore, sucumbió, este jueves, a una forma agresiva de cáncer cerebral terminal que le quitó la vida a la popular nueva personalidad.

Asimismo, Moore, de 53 años, periodista muy respetada y pilar durante mucho tiempo de WSB-TV de Atlanta, siete meses después de fuese diagnósticada con una forma incurable y agresiva de cáncer cerebral.

Por su parte, el copresentador de WSB-TV, Justin Farmer, expresó, «Moore, «pasó en paz» como «como ella quería», en su casa rodeada de seres queridos, con su familia a su lado».

La presentadora de noticias de Atlanta Jovita Moore muere de cáncer cerebral

Por su parte, en abril de 2021, los médicos descubrieron dos tumores en su cerebro después de que Moore informara síntomas de desorientación y desmayos.

Para ese momento, en abril Jovita Moore dijo, “Me preocupaba por qué, de repente, era olvidadiza y desorientada. Simplemente no me siento yo misma y me siento como si estuviera en la niebla”.

A Moore le diagnosticaron glioblastoma, una forma agresiva de cáncer que puede afectar el cerebro o la médula espinal. Aunque Moore se sometió a una cirugía en julio de este año, así como a radiación y quimioterapia para retrasar el progreso del cáncer, los médicos determinaron que la afección era fatal y que su vida se acortaría trágicamente.

Finalmente, Moore era una nativa de la ciudad de Nueva York que obtuvo su maestría en periodismo televisivo de la Universidad de Columbia y trabajó en estaciones en Memphis y Arkansas antes de comenzar en WSB-TV en 1998.

Desde aquí, informó sobre todo, desde la histórica investidura del ex presidente Barack Obama hasta su experiencia en someterse a una cirugía de fibromas.

