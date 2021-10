Biden abordará el futuro del acuerdo nuclear con Irán

Washington, DC.- El presidente Biden, mantendrá en Roma, este sábado, un encuentro con líderes europeos sobre el futuro del acuerdo nuclear con Irán, en un momento en el que está por concretarse una séptima ronda de negociación en Viena.

Asimismo, la cita se desarrollará en los márgenes de la cumbre de líderes del G20 y en ella participarán Biden, el presidente francés, Emmanuel Macron. Además, la canciller alemana, Angela Merkel y el primer ministro británico, Boris Johnson.

El asesor de seguridad nacional del presidente Biden, Jake Sullivan, declaró a la prensa a bordo del avión presidencial que llevaba a Biden a Roma, «Evaluarán el punto en el que están las cosas en el intento de retomar las negociaciones para vuelta al JCPOA«.

Al unísono, los cuatro líderes compartirán «sus preocupaciones sobre el estado del programa nuclear de Irán». Quien, ha violado varios términos del JCPOA desde que Estados Unidos se retiró del mismo en 2018, recalcó Sullivan.

