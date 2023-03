Ley restringe a las personas transgénero uso de baños

Little Rock, AR.- Sarah Huckabee Sanders, gobernadora republicana de Arkansas firmó, el martes 22 de marzo, una ley que prohíbe a las personas transgénero usar baños en las escuelas públicas que coincidan con su identidad de género.

El proyecto de ley firmado por Sanders, quien se describe como una reformadora conservadora, se aplica a los baños y vestuarios para personas transgénero en las escuelas públicas y escuelas chárter.

Ver más: Defensores de los derechos LGBTQ+ demandan a Florida

Esta ley obligará a que las escuelas proporcionen adaptaciones alcanzables. Por ejemplo, que incluyan baños para una sola persona con su vestidor. Además, aquellos que incumplan con esta ley enfrentarán penalidades, en promedio de $1.000, al tiempo que los padres también podrán presentar demandas para hacer cumplir la ley.

Alexa Henning, portavoz de la gobernadora Sanders declaró en un comunicado, «La gobernadora ha dicho que firmará leyes que se centren en proteger y educar a nuestros hijos. No en adoctrinarlos y cree que nuestras escuelas no son lugar para la agenda del despertar de la izquierda radical».

