Defensores de los derechos LGBTQ+ demandan a Florida

Florida, MI.- Distintos grupos defensores de los derechos humanos LGBTQ+ en defensa de la salud Lambda Legal, radicaron una demanda federal en contra de la regulación de Florida que deniega cobertura de Medicaid a servicios médicos de afirmación de género, considerados importantes para personas transgénero.

Los grupos están encabezados por Southern Legal Counsel, Florida Health Justice Project, and National Health Law Program, junto con el bufete de abogados internacional Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP.

Esta demanda se radicó en el Tribunal de Distrito de los EE. UU., para el Distrito Norte de Florida contra la Agencia de Florida para la Administración del Cuidado de la Salud (AHCA). Los cuatro demandantes son: August Dekker (él) y Brit Rothstein (él), así como dos menores identificados bajo seudónimos, Susan (representada por sus padres Jane y John Doe, nombres anónimos) y K.F. (representado por su madre, Jade Ladue).

Por su parte, el demandante August Dekker, un hombre transgénero de 28 años residente del Condado Hernando, en Florida, precisó, “Ha sido extremadamente estresante tener que preocuparme sobre si podré obtener la atención médica que necesito y que me recomiendan mis doctores».

