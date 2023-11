¿Legisladores llegaron a un acuerdo para evitar el cierre del Congreso?

Washington, DC.- La Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos tomó su decisión frente al debate entre demócratas y republicanos sobre el cierre del gobierno, que provocaría que más de 1.5 millones de funcionarios públicos no cobren su salario, quedando en un desempleo técnico.

Motivados por el incierto escenario que supone un cierre de gobierno, los legisladores tienen hasta la medianoche del viernes 17 de noviembre, para evitar las devastadoras consecuencias.

Entre otras consecuencias de un shutdown el tráfico aéreo estaría seriamente afectado, donde se sumaría la actividad de los parques nacionales.

Este impopular desafío del Congreso se da antes del Día de Acción de Gracias, que se llevará a cabo la próxima semana. No obstante, Estados Unidos ya logró solucionar una situación hace dos meses, donde se evitó un posible in extremis.

Once again, House Democrats delivered the votes to avoid a catastrophic government shutdown.

We will always put People Over Politics.

— House Democrats (@HouseDemocrats) November 14, 2023