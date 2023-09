Informe de la ONU confirmó racismo en prisiones de Estados Unidos

Ginebra, Suiza.- Según expertos en derechos humanos de la ONU, en Estados Unidos hay prácticas típicas del racismo en prisiones demostrando que las mujeres afroamericanas privadas de libertad habrían sido esposadas durante el parto, al tiempo que los reclusos eran obligados a trabajar, emulando el «estilo de una plantación».

En el informe publicado el jueves 28 de septiembre, tres expertos designados por la ONU resaltaron que encontraron (en par de visitas en abril y mayo) en las cárceles estadounidenses dinámicas que eran similares a «una afrenta a la dignidad humana».

Por ejemplo, los expertos en DD. HH., «escucharon de primera mano testimonios directos e insoportables de mujeres embarazadas encadenadas durante el parto, que a causa del encadenamiento perdieron a sus bebés». Todos los casos involucraron a mujeres afrodescendientes.

La recopilación de testimonios directos sobre las condiciones dentro de una prisión de Luisiana, donde la mayoría son reos afrodescendientes, precisó que fueron, «obligados a trabajar en los campos (incluso recogiendo algodón) bajo la vigilancia de «hombres libres» blancos a caballo. En condiciones muy similares a los de hace 150 años».

Systemic #racism pervades #US police and justice systems, the #UN's Independent Mechanism on Racial Justice in Law Enforcement said in new report today urging reform. Pess release and full report here➡️https://t.co/3wGpuuEZ4Q pic.twitter.com/6gDxXtg7Uk

— United Nations Human Rights Council | 📍 #HRC54 (@UN_HRC) September 28, 2023