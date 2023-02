Transfieren a dos hermanos detenidos desde Guantánamo

Guantánamo, Cuba.- El gobierno de Estados Unidos transfirió desde el centro de detención de la Bahía de Guantánamo en Cuba a dos detenidos al país de Pakistán, disminuyendo el número de presos a 32, de acuerdo con declaraciones del Pentágono el 23 de febrero.

Hasta la toma de poder del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden había 40 detenidos. En distintas oportunidades el presidente Biden expresó su intención de cerrar las instalaciones.

Por su parte, el gobierno federal de Estados Unidos tiene prohibido por la ley, hacer traslados de los detenidos de Guantánamo a las prisiones de Estados Unidos continental. Por esta razón, los prisioneros hermanos identificados como Abdul Rabbani y Mohammed Rabbani fueron repatriados a Pakistán.

Tanto Abdul Rabbani como Mohammed Rabbani fueron arrestados en 2002 según el Pentágono. Por su parte, Abdul Rabbani era un facilitador de Al Qaeda, al tiempo que Mohammed Rabbani era un facilitador financiero de destacados líderes del mismo grupo terrorista.

BREAKING 🚨: Ahmed Rabbani has been released from #Guantánamo Bay after more than 20 years of detention without trial.

Thanks to many of you in this community, Ahmed is finally on his way to meet his son for the first time.

A THREAD 🧵 1/6 pic.twitter.com/6VWG2kJpuU

— Reprieve (@Reprieve) February 24, 2023