¿Los presos podrán donar órganos a cambio de reducir sus penas?

Boston, MA.- Un proyecto de ley en Massachusetts propone que los presos puedan reducir sus penas en prisión si donan órganos y médula ósea, lo que presenta un profundo debate ético y legal sobre la presión indebida que recae sobre los reos que quieren libertad.

Por el momento este proyecto de ley promueve una batalla en la Cámara de Representantes de Massachusetts, porque chocaría con una ley federal que prohíbe la compra y venta de órganos humanos o intercambiarlos por una «contraprestación valiosa».

Ver más: ¿Por qué la donación de órganos es tan importante?

Asimismo plantea dudas en la capacidad de las prisiones para cuidar adecuadamente la salud de los reclusos que calificarían para donar órganos. Por el contrario, los críticos se mantienen en que el proyecto de ley es oercitiva y deshumanizante.

En este sentido, Kevin Ring, presidente de Families Against Mandatory Minimum Sentences (FAMM), un grupo con sede en Washington, D.C., pro reformista del sistema de justicia penal, opinó, «El proyecto de ley parece sacado de una novela distópica».

“The bill reads like something from a dystopian novel,” Promoting organ donation is good. Reducing excessive prison terms is also good. Tying the two together is perverse.”- @KevinARing, President, FAMM

— FAMM Foundation (@FAMMFoundation) February 9, 2023