Huelga de 7.000 enfermeras en NYC

Nueva York, NY.- Miles de enfermeras de dos hospitales de NYC se declararon en huelga, este lunes, luego de que las negociaciones contractuales se estancaran por un asunto de salarios y niveles de personal.

Hasta ahora, la huelga involucra a más de 7.000 enfermeras del Montefiore Medical Center en el Bronx y el Mount Sinai Hospital en Manhattan, así lo informó la Asociación de Enfermeras de Nueva York en un comunicado.

Por su parte, Mario Cilento el actual presidente de la AFL-CIO del estado de Nueva York se pronunció, «Estas enfermeras son profesionales dedicadas que brindan atención de calidad al paciente en condiciones inimaginables».

Además detalló, «El trato de los hospitales a estas enfermeras es una prueba de que todas sus palabras de adulación para sus héroes de la salud durante la pandemia fueron huecas».

Update on the NYSNA Negotiations at The Mount Sinai Hospital. pic.twitter.com/J8uyznbubC

— Mount Sinai Health System (@MountSinaiNYC) January 9, 2023