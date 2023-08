Golfo de Florida será golpeado por un fortalecido huracán Idalia

Cedar Key, FL.- El fortalecido huracán Idalia, sigue avanzando hacía la costa del Golfo de Florida, el martes 29 de agosto, situación que obligó a las autoridades a ordenar evacuaciones haciendo un llamado a millones de residentes a mantenerse preparados para una posible gran tormenta de categoría 3.

Se espera que el huracán Idalia cuando toque tierra el miércoles 30 de agosto sea de categoría 3. Por lo que se prevé que tenga vientos sostenidos superiores a 179 km/h (111 mph), de acuerdo con el National Hurricane Center (NHC).

Ver más: Tormenta tropical Idalia llegará a Cuba y Florida según el NHC

Por su parte, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, instó a los residentes de zonas bajas a estar atentos a las órdenes y sugerencias de irse a terrenos más altos. Incentivado una marejada ciclónica que podría causar inundaciones potencialmente mortales.

En una conferencia de prensa, el martes 29 de agosto, Ron DeSantis fue incisivo, «Si le dicen que evacue, debe hacerlo ahora». Hasta ahora, se han emitido órdenes de evacuación en 22 condados, además se han abierto más de 20 refugios de emergencia.

If you are under an evacuation order, remember that you do NOT need to drive hundreds of miles.

Find higher ground and listen to your local officials. pic.twitter.com/ronwZCfxb4

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) August 29, 2023