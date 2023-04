Fue asesinado el prófugo Roy McGrath por el FBI

Knoxville, TN.- Roy McGrath, asistente del exgobernador de Maryland, Larry Hogan fue asesinado a sus 53 años en un enfrentamiento con el FBI en Knoxville, Tennessee, de acuerdo a la publicación del The Washington Post que citaba al abogado de McGrath, Joseph Murtha.

McGrath era un fugitivo y estaba buscado por no comparecer, en marzo, ante el tribunal por cargos de fraude. Para octubre de 2021, McGrath se declaró inocente de los cargos de fraude electrónico y falsificación de registros.

Del mismo modo, MaGrath fue puesto en libertad bajo fianza. Sin embargo, la U.S. Marshals Service precisó en marzo de 2023, que se había iniciado una investigación interestatal de fugitivos. Por lo que se publicó un cartel de «Se busca» de Roy McGrath.

El abogado Joseph Murtha, declaró según el medio de comunicación capitalino, «La pérdida de la vida de Roy es una tragedia absoluta, y creo que es importante para mí decir que Roy nunca dudó de su inocencia».

