Exalcalde acusado de cargos de pornografía infantil

Washington, DC.- Un jurado de Maryland acusó al exalcalde de College Park, Patrick Wojahn de 80 cargos de poseción de pornografía infantil e intención de distribución, de acuerdo con la confirmación de fiscales del condado de Prince George.

Por su parte, el abogado del exalcalde de Maryland declaró ante el New York Times a inicios del mes de marzo que después del arresto, su cliente estaría colaborando ampliamente con las averiguaciones.

En febrero una investigación condujo a que el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados detectara una cuenta de redes sociales que funcionaba en Maryland, donde se traficaba con pornografía infantil.

Ahora bien, de acuerdo con los datos de la policía del condado, la cuenta de RR. SS., pertenecía al exalcalde Wojahn.

