Falleció Ozzie: el gorila macho más viejo del mundo

Atlanta, GA.- El zoo de Atlanta anunció, este martes la trágica de noticia sobre la muerte de Ozzie, el gorila macho más viejo del mundo, a sus 61 años, siendo el tercer gorila más anciano del mundo, después de dos hembras; Fatou de 64 años y Helen de 63 años.

Por ahora, la razón de la muerte del Ozzie es desconocida, sin embargo, se supo que el gorila empezó a presentar falta de apetito desde el jueves pasado. Al mismo tiempo, presentó hinchazón en el rostro, debilidad e incapacidad para comer y beber.

En un comunicado, el presidente del parque, Raymond B. King explicó, “Esta es una pérdida devastadora para el zoo de Atlanta. Aunque sabíamos que este día llegaría, esa inevitabilidad no aminora la profunda tristeza que sentimos al haber perdido a una leyenda».

Por su parte, Ozzie llegó al zoo de Atlanta en 1988 y tuvo doce hijos, de los cuales cuatro vivían con él, en las instalaciones. Además, compartía espacios con una de sus nietas y dos bisnietos.

Our hearts are broken at the passing of a legend. Zoo Atlanta is devastated to share that Ozzie, the world's oldest male gorilla, has died at 61: https://t.co/kzGVXUHTXL pic.twitter.com/SDF2KBScnJ

— ZooATL (@ZooATL) January 25, 2022