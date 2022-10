Estudio muestra el futuro de fuerza laboral eólica marina

Washington, DC.- El National Renewable Energy Laboratory (NREL) del U.S. Department of Energy (DOE) publicó un estudio único en su tipo que permite examinar el futuro del crecimiento de la fuerza laboral eólica marina en los Estados Unidos.

Además ayuda a identificar las necesidades de desarrollo de la fuerza laboral. En el mismo orden de ideas, el informe estima que entre los años 2024 y 2030, la industria eólica marina necesitará entre 15.000 y 58.000 puestos de trabajo a tiempo completo cada año.

Estas cifras están ancladas a la cantidad de materiales fabricados que utilicen en Estados Unidos. Por ejemplo, hoy en día existen menos de 1.000 empleados en este sector. Considerada una sólida fuerza laboral de energía eólica marina que ayudará a descarbonizar el sector energético de Estados Unidos.

Esta fuerza laboral busca llegar a los objetivos de la administración Biden que consta en instalar 30 gigavatios de capacidad de energía eólica marina para el 2030. Mientras que para el 2035 la energía eólica marina flotante debería orbitar los 15 gigavatios.

Alejandro Moreno, subsecretario interino de Eficiencia Energética y Energía Renovable, precisó, «La industria de la energía eólica marina podría generar decenas de miles de buenos empleos en energía limpia para los estadounidenses durante la próxima década».

