¡Es un hecho! Donald Trump enfrentará cargos criminales

Nueva York, NY.- El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, uno de los posibles candidatos para la reelección presidencial del país, por la bancada republicana, enfrentará cargos criminales por una investigación sobre el pago de $130.000 a cambio del silencio a la estrella del porno, Stormy Daniels.

De este modo, Donald Trump se convierte en el primer presidente en funciones o expresidente en enfrentar cargos penales. Entre otras cosas, esta situación representaría aún más división dentro del país más poderoso del mundo.

Pero, para nadie es un secreto que la imagen de Trump se ha venido a menos gracias a su verbo incendiario, temperamento volátil y decisiones controversiales. De hecho, Trump protagonizó otro hecho importante en Estados Unidos; el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 al afirmar, sin pruebas, sobre un fraude electoral tras perder contra Joe Biden.

Por el momento los cargos exactos no son públicos debido a que la acusación está sellada. Sin embargo, se especula que Trump de 76 años de edad, estaría enfrentando al menos 30 cargos relacionados al fraude electoral.

BREAKING: Manhattan grand jury has voted to indict former President Donald Trump. https://t.co/kskOaOvXtt pic.twitter.com/ybwlj8zON9

— NBC News (@NBCNews) March 30, 2023