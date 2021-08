Descubren narcotúnel en la frontera con México de 55 metros

California, SC.- El hallazgo de un narcotúnel por parte de los agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Department of Homeland Security (DHS) y Immigration and Customs Enforcement (ICE), causó asombro por su estructura.

El narcotúnel, cuenta con siete metros de profundidad y 55 metros de longitud. Además, conecta a Mexicali, en Baja California (México) con Calexico, en el estado de California (Estados Unidos).

Asimismo, en el comunicado, se indicó que, el túnel pudo ser excavado como parte de una operación de tráfico de drogas.

Según fuentes policiales, el narcotúnel lo construyó una organización dedicada al narcotráfico. Contando con electricidad, ventilación, un sistema ferroviario y otro de poleas.

Al mismo tiempo, las autoridades, tras investigar el túnel, determinaron que cuenta con unas dimensiones de 1,2 metros por 0,9 metros.

“Shutting down these tunnels is critical to stopping drug trafficking organizations and ensuring that illicit goods do not make their way into the United States.” —@SecMayorkas

— Homeland Security (@DHSgov) August 11, 2021