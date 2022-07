¿Cuándo pueden ir a la NYC Restaurant Week?

Nueva York, NY.- La ciudad de NYC celebrará su Restaurant Week de verano durante un mes más, iniciando el 18 de julio hasta el 21 de agosto motivado por el 30 aniversario de este popular evento gastronómico.

De esta manera, la Restaurant Week nació de la Convención Nacional Demócrata de 1992 en la ciudad de Nueva York. Así pues, con promociones en 600 restaurantes, los interesados podrán disfrutar de la comida típica de Nueva York.

En este sentido, algunos de los pioneros que ofrecerán más de la gastronomía de Nueva York son: Barbetta, Carmine’s, Gage & Tollner, Sylvia’s, Tavern on the Green y The Russian Tea Room.

La organización de promoción turística de Nueva York, NYC & Company, precisó que el evento, «coincide con la palpable vitalidad de la ciudad en este momento». Tras el regreso del turismo nacional e internacional cortado por las medidas sanitarias gracias a la pandemia por el covid-19.

Calling all foodies! 🥢🍣 The 30th @NYCGO’s NYC Restaurant Week is coming soon.

Citizens™ @Mastercard cardholders can enjoy exclusive access to reservation bookings starting June 28―a full week before the general public! Pre-register June 28-29 at https://t.co/qK5cCeb1Dq.

— Citizens (@CitizensBank) June 24, 2022