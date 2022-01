Cuando el Dr. Martin Luther King, Jr. visitó Charlotte

Charlotte, NC.- El Dr. Martin Luther King fue invitado por Kelly Alexander, quien para ese entonces era el presidente de la Conferencia Estatal de Carolina de Norte de las sucursales de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) a dirigirse a los ciudadanos de Charlotte.

Este hecho histórico ocurrió en abril de 1958, y en la carta de Kelly Alexander, dirigida a Luther King, expresó, “todavía hay demasiada apatía y aún queda mucho trabajo por hacer. Sabemos que su visita aquí será una gran ventaja».

A propósito del contexto histórico y la pesada influencia de Luther King, los dos activistas trabajaron mancomunadamente para que el activista y merecedor del Premio Nobel de la Paz, visitara la ciudad de Charlotte ese mismo septiembre (1958).

El famoso 25 de septiembre de 1960, cuando Luther King dio su discurso en el Charlotte Park Center

Sin embargo, Luther King el 20 de septiembre del 58′, fue apuñaleado en Harlem, Nueva York. Pese a esto, el Reverendo Ralph Abernathy King habló en su lugar. Y dos años después, Luther King llegó a Charlotte para dirigirse a sus ciudadanos.

«El 25 de septiembre de 1960, el Dr. Martin Luther King se dirigió a una audiencia reunida en el Charlotte Park Center. Una visita posterior prevista para 1968 se pospuso debido a la participación de King en la huelga de trabajadores de la basura de Memphis de ese año. El 2 de abril de 1968, se envió un telegrama al Dr. Reginald Hawkins aplazando la visita de King a la ciudad.» Según, The University of North Carolina at Charlotte (UNC).

Finalmente, el 4 de abril de 1968, Martin Luther King, a sus 39 años de edad, fue asesinado de un tirio en la cabeza por el francotirador, James Earl Ray. Hecho que ocurrió mientras saludaba a sus seguidores desde el balcón del Motel Lorraine, en Memphis, Tennessee.

