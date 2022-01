Primera mujer afro en aparecer en una moneda norteamericana

Nueva York, NY.- El Department of the Treasury tuvo el honor de anunciar que, Maya Angelou, será la primera mujer afro acuñada en monedas de 25 céntimos de dólar, popularmente conocidas como, quarter, así pues la Casa de la Moneda de Estados Unidos, prevé emitir 20 monedas más de ese valor durante los próximos cuatro años.

Por su parte, esta apasionada, carismática, activista y poetisa estadounidense fue y es un modelo a seguir, siendo la primera mujer afro-estadounidense en escribir y recitar un poema en una toma presidencial.

Así pues, Maya Angelou provino de un origen humilde que la obligó a transitar una infancia difícil. Nacida en 1928 en Misuri fue enviada, junto a su hermano Bailey, a vivir con su abuela en Arkansas.

“Each time we redesign our currency, we have the chance to say something about our country — what we value, and how we’ve progressed as a society.“ @SecYellen on the historic American Women Quarters Program https://t.co/HQGcLgWdiw https://t.co/XLGfKeGSSZ

— Treasury Department (@USTreasury) January 10, 2022