Posponen ejecución de hispana Melissa Lucio

Austin, TX.- El caso de ejecución de la hispana, Melissa Lucio, dio un giro importante cuando una corte de apelaciones de Texas anunció la suspensión de la pena, solicitando la revisión del caso por una instancia judicial inferior.

De esta manera, esta maniobra podría desembocar en un nuevo juicio después de que estar en prisión por 14 años.

En una rueda de prensa, Vanessa Potkin, representante de Innocence Project, precisó, «El Estado nos ha dado la oportunidad de volver a los tribunales. Y presentar las pruebas de la inocencia de Melissa que ninguna corte ha podido analizar».

En este sentido, Innocence Project es una de las organizaciones que ha prestado ayuda legal a Lucio. Hispana que es acusada de asesinar a su hija de 2 años, para el año 2007.

BREAKING NEWS: The Texas Court of Criminal Appeals stayed the April 27 execution of Melissa Lucio for a crime that never occurred. She finally has a chance to prove her innocence in court. #SaveMelissaLucio https://t.co/Z1LmFkAvqG

— The Innocence Project (@innocence) April 25, 2022