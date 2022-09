Conozca las tres maneras de celebrar el Día Mundial del Turismo

Charlotte, NC.- Cada 27 de septiembre la Organización Mundial del Turismo (OMT), celebra el Día Mundial del Turismo resaltando que el turismo no solo es beneficioso económicamente para los países, sino que también beneficia a las personas que lo hacen realidad.

Desde 1980 la OMT impulsa el Día Mundial del Turismo con el propósito de recordar la importancia de viajar responsablemente. Sin embargo, se estableció el 27 de septiembre con motivo de la aprobación de los Estatutos de la OMT en 1970.

Además, otro de los criterios usado para la designación de esta fecha está impulsado con fines comerciales y estratégicos. Es decir, esta fecha representa el fin de la alta temporada turística de la población del hemisferio norte, al tiempo que es el inicio de la misma para el hemisferio sur.

🎉🥳Today is the day! Happy #WorldTourismDay!

We are celebrating every global effort to recover stronger and better 💥

🌏Destinations around the world have proven it – a renewed tourism is possible!

Join the official celebration LIVE 🔴!

🔗https://t.co/tnda39uPDc pic.twitter.com/1yMppRTy8d

— World Tourism Organization (@UNWTO) September 27, 2022