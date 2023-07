Clima extremo pone en alerta a Estados Unidos

Phoenix, AZ.- El clima extremo que experimenta Estados Unidos mantiene a sus residentes en alerta máxima, ya sea por las olas de calor abrasante que sufre la franja que comprende desde California hasta el sur de Florida, hasta las inundaciones que experimenta Vermont y otros estados del noreste del país.



Por un lado, el National Weather Service (NWS) emitió alertas y advertencias de calor excesivo en zonas habitadas por aproximadamente 100 millones de personas. Las mismas pronostican un calor excesivo durante el fin de semana y hasta la próxima semana.

Una ola de calor abrasante afectó a los residentes de una franja de Estados Unidos que se extiende desde California hasta el sur de Florida, sin embargo los meteorólogos pronostican que las temperaturas pueden romper récord en áreas del suroeste en los próximos días.

Asimismo, Tom Frieders, meteorólogo de coordinación de advertencias del Servicio Meteorológico Nacional en Phoenix, «El calor se expandirá a lo largo de California, Nevada, Arizona y hasta el oeste de Texas este fin de semana y el núcleo del calor más fuerte parece estar estableciéndose de viernes a lunes. Así que estaremos buscando récords».

Extreme weather can strike at any time! Be #WeatherReady and have multiple ways to get warnings. https://t.co/VyWINDk3xP pic.twitter.com/CZoJDeh9jw

Por otra parte, ciudades como Vermont y otros estados del noroeste de Estados Unidos experimentan inundaciones históricas. En esta oportunidad el NWS advirtió sobre el riesgo de más lluvias intensas en zonas de Nueva Inglaterra, donde hay ríos y arroyos que están próximos a sus límites máximos.

Please do not underestimate the excessively hot temperatures coming up this weekend. Some areas are likely to see record high temperatures in the 115-120° range. #azwx #cawx pic.twitter.com/Svrw0zLyYP

— NWS Phoenix (@NWSPhoenix) July 13, 2023