La inundada Montpelier podría recibir más agua por desbordamiento de represa

Montpelier, VT.- La capital del estado de Vermont está bajo el agua por inundaciones pero corre el riesgo del desbordamiento de una represa, aguas arriba por estar al máximo de su capacidad, lo que podría empeorar todavía más la situación de los pobladores.

La represa de Wrightsville es un embalse de 6.4 kilómetros (4 millas) ubicada al norte de Montpelier. Actualmente está en un punto donde es obligatorio un aliviadero para liberar agua en el brazo del río Winooski.

Ver más: Lluvias causan inundaciones al noreste de Estados Unidos

El National Metereological Service (NWS) etiquetó a las inundaciones de Montpelier como «catastróficas». Por ende, un posible desbordamiento de la represa de Wrightsville sería considerada como una verdadera catástrofe.

Phil Scott, el gobernador de Vermont en una sesión informativa el martes 11 de julio explicó, «No se equivoquen, la devastación y las inundaciones que estamos experimentando en Vermont son históricas y catastróficas».

Vermont’s capital city, and many other communities across the state, are under water. The devastation and flooding we’re experiencing across Vermont is historic and catastrophic. 1/2

pic.twitter.com/vjx6BBNAEW

— Governor Phil Scott (@GovPhilScott) July 11, 2023